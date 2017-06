Børsoppgang i Storbritannia trass politisk uvisse

FTSE 100-indeksen i London steig med 0,6 prosent ved opning fredag, og kort tid seinare var oppgangen på 1,08 prosent.

Uvissa rundt Storbritannias politiske framtid, og dermed også omstenda rundt brexit-forhandlingane, bidrog til å svekkje pundet i etterkant av parlamentsvalet torsdag. Der gjorde statsminister Theresa May og dei konservative eit mykje dårlegare val enn kva dei hadde rekna med.

– Vi har kanskje politisk kaos, men FTSE finn lyspunkt etter ei dramatisk natt, seier analytikar James Hughes i selskapet GKFX.

Då dei første valdagsmålingane vart offentleggjort torsdag kveld, fall det britiske pundet nesten halvannan prosent. Med utsikter til eit Parlament utan eit tydeleg fleirtal fall verdien av pundet frå 1,295 til 1,277 dollar rett etter at valdagsmålinga kom ut, melder E24 . Det var ein nedgang på 1,4 prosent.

– Eit svakare pund hjelper børsnoterte selskap i Storbritannia, og støttar aksjemarknadane. Situasjonen vi har no betyr at vi har ei stor uvisse som kjem til å legge press på pundet, og det burde vere godt nytt for FTSE 100 og britiske aksjemarknadar generelt sett, seier Hughes.

Også ved fleire av dei andre europeiske børsane registrerte ein oppgang ved opning på siste handledag denne veka. DAX 30 i Frankfurt var fredag morgon opp 0,76 prosent, mens CAC 40 i paras var opp 1,02 prosent.

