Corbyn ber statsminister May trekkje seg etter det dårlege valresultatet

Corbyn oppfordrar statsministeren til å gjere det rette for landet og trekkje seg, slik at ei ny regjering kan dannast. Han uttalte seg etter at det vart klart at han beheld sin plass i Parlamentet etter å ha fått nok stemmer i valkretsen sin i London.

Allereie før valresultatet var klart, slo Corbyn fast at dei konservative har tapt plassar, stemmer og støtte. Men sjølv utan fleirtal vil dei konservative framleis vere det største partiet og kan fortsette i regjering, med støtte frå andre parti.

Corbyn seier at det politiske landskapet i Storbritannia er forandra og at folket har avvist den konservative linja.

May uttalte kort etter på direktesendt TV at det kviler på dei konservative å sørgje for stabiliteten i landet.