Dei konservative misser fleirtalet i Parlamentet

Like før klokka sju fredag morgon viste BBCs berekningar at dei konservative vil mangle åtte representantar. Like etterpå vart det klart at partiet ikkje oppnår fleirtal.

Med 16 plassar igjen å fordele får dei konservative 309 representantar, mens Labour får 258. Skotske SNP har 34 plassar, noko som er 21 færre enn ved førre val.

Trass i tilbakegangen, er dei konservative framleis størst. Heller ikkje noko anna parti vil klare å oppnå fleirtal, og dermed er det duka for såkalla «hung parliament» – og ei britisk mindretalsregjering i ei eller annan form.