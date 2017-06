Japan opnar for at keisaren kan abdisera

Den japanske keisaren Akihito (83) sjokkerte innbyggjarane i landet i fjor, då han signaliserte at han ønskte å gå av etter nesten 30 år som monark i landet.

Akihito har blitt behandla for prostatakreft og har vore gjennom ein hjarteoperasjon, og det er helseproblema og alderen hans som er bakgrunnen for ønsket hans om å trekkja seg. Ønsket til Akhito viste seg å bli ei utfordring, sidan det ikkje fanst ei lov i Japan som regulerer korleis ein keisar trekkjer seg tilbake. Det har blitt rekna som ein jobb for livet.

Fredag godkjende parlamentet i Japan ein eingongsregel som opnar for abdikasjon innan tre år, berre for Akihito. Den keisarlege abdikasjonen blir den første i Japan på 200 år. Det er venta at den eldste sonen til at keisaren, kronprins Naruhito (57), tek over keisarrolla i Japan.

