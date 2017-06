May må støtta seg til nordirske unionistar

Det skal ikkje væra snakk om nokon koalisjon mellom Dei konservative og det nordirske partiet, men om det som blir omtalt som «ei forståing», fortel britiske media. Sjølv sa May ingenting om planane sine før ho sette seg i bilen og reiste til Buckingham Palace.

– Theresa May ror inn i ukjent farvatn når ho no må søkja støtte hos dei nordirske unionistane, seier Storbritannia-ekspert Øivind Bratberg.

Han seier at DUP kan pressa Dei konservative i brexit-forhandlingane. DUP var for EU-utmelding, men ønskjer ein mjuk brexit.

-Vi har sett frå skandinavisk politikk korleis eit lite parti kan få meir makt enn oppslutnaden tilseier. Situasjonen i Nord-Irland er komplisert, og Dei konservative får nok inga blankofullmakt til å føra politikken sin, seier Bratberg.

Sterkt svekt

Det er ei sterkt svekt Theresa May som no dannar ny regjering. Det konservative partiet hennar er framleis det største partiet i Storbritannia, men tapte det reine fleirtalet sitt i Underhuset.

– Dette er ein total katastrofe for Theresa May. Det var ho som ønskte eit val, så dette resultatet slår direkte tilbake på henne, seier politisk redaktør i BBC Laura Kuenssberg.

May skreiv ut nyval i april for å få styrkt posisjonen sin før brexit-forhandlingane. Då nyvalet blei skrive ut, såg det ut til å gå mot eit brakval for May. Målingane viste eit forsprang på 20 prosentpoeng før opposisjonspartiet Labour, men leiinga skrumpa sakte, men sikkert inn fram mot valet. At May skulle tapa fleirtalet i Parlamentet kom likevel overraskande på dei fleste.

– Eg er svært overraska. Ifølgje målingane låg ho jo an til å få eit komfortabelt fleirtal. Men ho gjorde ein dårleg valkamp og blir straffa for alle feila ho gjorde, seier førstelektor Jan Erik Mustad ved Universitetet i Agder. Han er i London for å følgja valet, og seier at det no er fleire og fleire som ymtar om at det kan bli nyval allereie i haust.

– Dersom Theresa May ikkje får gjennom saker knytt til brexit-forhandlingane og viktige innanrikspolitiske saker, har ho ikkje noko anna val enn å lysa ut nyval, seier Mustad.

Labour ber May gå

Britiske aviser er ikkje nådige mot May dagen deretter.

Tabloide Daily Mail skildrar valet med denne setninga: «Ho tabba seg ut».

Mays partikollega, tidlegare finansminister George Osborne, karakteriserer oppførselen hennar i valkampen som stiv, og kallar programmet hennar for ein katastrofe. Osborne, som no er redaktør for London Evening Standard, legg til at ho ikkje vil overleva lenge som statsminister.

Labours leiar Jeremy Corbyn ber statsminister Theresa May gå av etter det dårlege valresultatet. Corbyn seier at det politiske landskapet i Storbritannia er forandra og at folket har avvist den konservative linja.

Då det berre stod att resultat frå ein av dei 650 valkretsane, viste det ein framgang på 29 sete for Labour.

Øivind Bratberg kallar resultatet «eit eventyrleg løft» for Corbyn, og peikar på at resultatet er langt betre enn nokon venta. Langt fleire unge britar røysta i dette parlamentsvalet enn tidlegare, og det var med å gje Labour eit løft.

Då 649 kretsar var talde hadde Labour 261 sete, mot 318 for Dei konservative. Det krevst 326 sete for å få fleirtal, og det kan Dei konservative få ved hjelp av DUP, som får ti sete.

Partileiar går

Valet har kravd at ein partileiar går av. UKIPs leiar Paul Nuttall går av etter eit elendig valresultat. Det EU-skeptiske og innvandringskritiske partiet UKIP mista det eine setet sitt i Underhuset i valet torsdag og fekk ein oppslutnad på berre 1,8 prosent. Nuttall valde fredag å trekkja seg på dagen.

I Skottland var det tilbakegang for sjølvstendepartiet SNP, som mista 21 av dei 56 seta sine i Underhuset. To av sentrale politikarane til partiet, nestleiar Angus Robinson, som har leidd partigruppa i Westminster og den tidlegare SNP-leiaren Alex Salmond tapte begge seta sine.

Valresultatet viser også at for første gong i historia får det nye Underhuset minst 200 kvinner.

trine.andersen@ntb.no

(©NPK)