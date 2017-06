Minst 20 er drepne i sjølvmordsangrep nær Bagdad

– Ein sjølvmordsbombar sprengde seg på marknaden i Musayyib og drap 20, heiter det i ei fråsegn frå innanriksdepartementet i Irak.

Minst 34 personar vart såra i angrepet i sentrum av byen som ligg om lag 60 kilometer sør for Bagdad, ifølgje politi og helsepersonell.

Det har ikkje kome meldingar om at nokon har påtatt seg ansvar for angrepet, som ramma marknaden klokka 11.30 lokal tid fredag. I ei melding frå den IS-tilknytte nettstaden Amaq heiter det berre at angrepet var ei martyrhandling retta mot sjiamuslimar.

IS har den siste tida tatt på seg ansvar for ei rad liknande sjølvmordsangrep.

(©NPK)