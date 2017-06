Nord-Korea fornøgd med test av ny rakettmodell

Oppskytingane var ein test av ein ny type kystvernrakett, som følgde planlagt bane presist og trefte sine flytande mål i havet aust for Korea, ifølgje det statlege nyheitsbyrået KCNA. Det blir ikkje oppgitt kor mange rakettar som vart testa.

Det sørkoreanske forsvarsdepartementet og japanske styresmakter melde først om oppskyting av ei rad uidentifiserte prosjektil frå Wonsan i Gangwon-provinsen torsdag morgon lokal tid. Dei antok dette var ballistiske missil som kan brukast mot fartøy. Missila skal ha floge om lag 200 kilometer og landa i havet ikkje langt unna der hangarskipa Carl Vinson og Ronald Reagan deltok i ei felles øving med Sør-Korea tidlegare i veka.

USA har trappa opp sitt nærvær dei siste månadane som svar på det amerikanarane ser på som aggressive utspel frå Nord-Korea. Hittil i år ha det vore ti testar av rakettar frå det isolerte landet.

Sør-Koreas president Moon Jae-in har tidlegare uttalt at han er villig til å strekkje ut ei hand til Nord-Koreas leiing, men i eit møte med det nasjonale tryggingsrådet seier han no at det ikkje kjem på tale å jenke seg og inngå kompromiss når det handlar om nasjonal sikkerheit.

