Saudi-Arabias allierte med terrorliste for Qatar

Det er den første, felles fråsegna frå dei fire landa etter at dei måndag kutta banda til emiratet. Dei presenterte lista berre timar etter at styresmaktene i Qatar sa at landet ikkje vil gi frå seg retten til å bestemme over eigen utanrikspolitikk og avslo all innblanding.

– Denne lista er knytt til Qatar og viser mistenkjeleg verksemd som teikn på det dobbelte i Qatars politikk, heiter det i fråsegna frå Saudi-Arabia, Dei sameinte arabiske emirata, Egypt og Bahrain.

Ifølgje landa viser lista at Qatar kjempar mot terrorisme på den eine sida samtidig som golfstarten finansierer og støttar terroristorganisasjonar.

Lista inneheld minst to namn som allereie er utpeikt internasjonalt som finansieringskjelder for terrorisme, og som Qatar faktisk har reagert mot, ifølgje ein tidlegare rapport frå det amerikanske utanriksdepartementet. Dei to finansieringskjeldene, Sad al-Ka'bi og Abd al-Latif al-Kawari, er blant dusinvis av personar og organisasjonar som blir namngitt.

Dei fire landa er einige om å sette 59 personar og 12 organ på si liste over terrormistenkte.

Det blir understreka at landa ikkje vil vere skånsame i behandlinga av denne typen aktivisme.

I tillegg til fleire namn knytt til Qatar, er det mange på lista frå Egypt, Bahrain og Libya.

