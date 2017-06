Tolvåringar kan få krav om turistgebyr  

EU-kommisjonen føreslo i fjor at alle besøkjande over 18 år burde betala det nye turistgebyret.

No har EUs ministerråd gått inn for å redusera aldersgrensa til tolv år.

Det nye systemet skal heita ETIAS. Forslaget til kommisjonen er at reisande skal betala eit gebyr på 5 euro når dei registrerer seg. Då vil dei få eit grønt lys som vil vara i fem år.

Ministerrådet held fast på 5 euro som prislapp, men presiserer at gebyret skal dekkja alle utgifter til drift av det nye systemet. Med andre ord kan gebyret setjast opp viss det viser seg at 5 euro er for lite.

I tillegg meiner ministrane at det grøne lyset bør sløkkjast etter tre år i staden for fem.

No er det duka for forhandlingar mellom Kommisjonen, EU-parlamentet og ministerrådet om den endelege utforminga. Målet er eit vedtak før nyttår.

Målet er at besøkjande frå land med visumfridom skal registrera seg før dei besøkjer land i Schengen-området – inkludert Noreg, som ikkje har hatt nokon vesentlege motførestillingar mot systemet.

ETIAS skal hindra ulovleg innvandring og stoppa personar som kan utgjera ein tryggingsrisiko. I tillegg skal systemet fanga opp helsefarar.

