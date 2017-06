Den finske regjeringa ser ut til å falla

Leiande politikarar i dei to andre regjeringspartia, Centern og Samlingspartiet, skriv på Twitter at det ikkje lenger finst føresetnader for å samarbeida med Sannfinländarna.

Både statsminister Juha Sipilä og finansminister Petteri Orpo fortel at dei vil føreslå eit brot for gruppene til dei andre partia i nasjonalforsamlinga. Sipilä skriv også at det skal haldast ein pressekonferanse måndag klokka 17.

Den nye leiaren til Sannfinländarna Jussi Hala-aho er ein omstridd figur som høyrer til den ytste høgrefløya til partiet.

Eit alternativ til den noverande regjeringskoalisjonen er at partiet blir erstatta med Svenska folkpartiet i Finland og Kristdemokraterna.

