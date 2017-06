Ete-bot ved historiske fontener i Roma

I eit forsøk på å ta vare på kulturen i Roma på best mogleg måte, kunngjorde ordførar Virginia Raggi måndag at turistar som klatrar opp og et på eller ved fontenene i Roma, kan venta seg ei bot på mellom 40 og 240 euro, altså opptil 2.280 norske kroner.

Raggi har vore under stort press til å gjera noko med saka då det har kome inn fleire rapportar dei siste vekene om folk som har bada, ete ved og klatra på Trevi-fontenen, Fontana della Barcaccia og Løvefontenen på Piazza del Popolo.

Fleire italienske byar slit med masseturisme, spesielt om sommaren. I Firenze har ordførar Dario Nardella nyleg vedteke å spyla fortau og kyrkjetrapper hyppig med vatn for å hindra turistar frå å setja seg ned på dei.

