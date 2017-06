Fleire republikanarar krev svar om Comey-lydopptak

Om så ikkje skjer, kan alternativet vere ei stemning.

Oppmodinga er eit teikn på at problema for Trump-administrasjonen har auka etter opplysningane Comey kom med i senatshøyringa torsdag.

For ein månad sidan tvitra Trump at Comey «bør krysse fingrane for at det ikkje finst opptak av våre samtalar, før han begynner å leke til pressa».

Comey skulda Trump for løgn i ei open høyring i Senatets etterretningskomité torsdag. Presidenten meiner på si side at det er Comey som lyg når han påstår at Trump bad han vere lojal og stanse etterforskinga av sikkerheitsrådgjevar Michael Flynn.

Comey hevda i Senatet at justisminister Jeff Sessions kan ha hatt eit tredje urapportert møte med Russlands ambassadør Sergej Kisljak.

Sessions skal vitne for Senatets etterretningskomité tysdag. Det er venta at han vil svare på skuldingane frå Comey.

Det er ikkje kjent om høyringa vil gå for opne eller lukka dører.

(©NPK)