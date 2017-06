Klart for tøffe regjeringsforhandlingar i Kosovo

Ein allianse leidd av tidlegare geriljaleiarar blei størst i valet søndag, men då nesten alle stemmene var telt opp måndag, var det klart at ingen av dei tre største politiske grupperingane vil kunne danne regjering aleine.

Alliansen som gjorde det best – med rundt 35 prosent av stemmene – består av tre parti som alle blir leidd av menn som var aktive under krigen mot Serbia. Alliansen er kritisk til dei EU-leidde forhandlingane som skal føre til ei normalisering av forholdet til Serbia, og som også betyr at Kosovos serbiske område får større sjølvstyre.

Statsministerkandidaten for alliansen er den tidlegare geriljakommandanten Ramush Haradinaj, som Serbia skulda for krigsbrotsverk. Tidlegare i år sat han fengsla i Frankrike i fire månader fordi Serbia kravde han utlevert. Kravet om utlevering blei til slutt avvist, og Haradinaj kunne vende heim til Kosovo.

Omstridde metodar

Haradinaj trenger likevel ein regjeringspartnar for å kunne sikre seg parlamentarisk fleirtal, og ingen av dei to andre politiske grupperingane synest å støtte han.

Den eine er det venstreorienterte og nasjonalistiske partiet Vetevendosje (Sjølvbestemming), som blir leidd av den tidlegare studentleiaren Albin Kurti. Partiet fekk rundt 27 prosent av stemmene, ei dobling frå førre val.

Partiet er kjent for å kaste tåregassgranatar inn i nasjonalforsamlinga når den vedtar noko partiet er ueinig i. Det skjedde blant anna då grenselinja mellom Montenegro og Kosovo skulle bli vedtatt, ein avtale som partiet meiner betyr at Kosovo gir frå seg territorium, men som er nødvendig for at innbyggjarane i landet skal kunne reise til EU-land utan visum.

Moderate på tredjeplass

Den andre alternative samarbeidspartnaren er den meir moderate og EU-vennlege koalisjonen til avtroppande statsminister Isa Mustafa, som måtte nøye seg med rundt 26 prosent av stemmene og tredjeplassen.

Uansett kven som skal leie landet framover, er utfordringane store i eit land der over halvparten av befolkninga er under 30 år, og den offisielle arbeidsløysa på 27,5 prosent.

Tilliten innbyggjarane har til politikarane er låg grunna omfattande korrupsjon, og valdeltakinga var berre på 41,40 prosent.

– Dei politiske elitene i Kosovo er prega av kriminalitet, korrupsjon og nepotisme, heiter det i ein rapport frå International Institute for Middle-East and Balkan Studies i Slovenia.

(©NPK)