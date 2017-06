May satsar på støtte frå erkekonservative nordirar

Etter at Mays parti mista fleirtalet i Parlamentet i valet i førre veke, vart det raskt klart at statsministeren ville søke støtte hos Democratic Unionist Party (DUP).

Tysdag skal May møte DUP-leiar Arlene Foster for å bli einige om prinsippa for ein samarbeidsavtale. Planen er at DUP skal fungere som støtteparti for ei mindretalsregjering leidd av May.

Kva krav DUP vil stille i samtalane er ikkje kjent. Men partiets EU-syn og konservative kristne verdiar har fått mykje merksemd i kjølvatnet av parlamentsvalet.

Konflikten i Nord-Irland

DUP vart grunnlagt av Ian Paisley i 1971, på eit tidspunkt då Nord-Irland var ramma av væpna konflikt mellom protestantiske unionistar og katolikkar som ønskte å rive seg laus frå Storbritannia.

I denne perioden hadde DUP forbindelsar til halvmilitære grupper som deltok i konflikten. Men etter at konflikten tok slutt har partiet i ein lang periode styrt Nord-Irland saman med den tidlegare erkefienden Sinn Féin.

I tillegg til å ha representantar i den regionale folkevalde forsamlinga i Nord-Irland, er DUP blitt valt inn i Parlamentet i London – noko som no har gitt partiet ein nasjonal vippeposisjon.

Kristne fundamentalistar

Parti-grunnleggjaren Paisley var i si tid også grunnleggjar av ei kyrkje som beskriv seg sjølv som fundamentalistisk.

Sjølv om partiet gjennom åra har moderert seg i sosiale spørsmål, har det framleis svært konservative standpunkt. Partiet er motstandar av likekjønna ekteskap og svært kritisk til abort.

Ei rekkje leiande DUP-medlemmer vil ha undervisning i skulane som baserer seg på skapingssoga i Bibelen. I tillegg er fleire DUP-politikarar svært kritiske til klimaforsking og tiltak for å kjempe imot klimaendringane.

DUP støttar Storbritannias lausriving frå EU, men er opptatt av at brexit ikkje må gjere det vanskeleg å krysse grensa mellom Nord-Irland og Irland. Mange er derfor spent på om DUP vil påverke Theresa Mays posisjonar i brexit-forhandlingane med EU.

(©NPK)