Merkel gratulerer Macron

Merkels talsperson Steffen Seibert skriv på Twitter :

– Mine hjartelegaste gratulasjonar til Emmanuel Macron med den store framgangen i første runden. Ei stemme for reform.

Resultatet etter første runde viser at Macrons nye sentrumsparti Republikken på veg og koalisjonspartnaren MoDem ligg an til å få over 32 prosent av stemmene.

Valet til nasjonalforsamlinga blir halde i to omgangar. 18. juni vil alle 577 representantar vere klare.

