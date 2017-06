Trump blir saksøkt for brot på grunnlova

Det skriv avisa Washington Post. Søksmålet blir fremma av dei øvste justismyndigheitene i delstaten Maryland og i hovudstadsregionen Washington DC.

Skuldingane dreier seg om at styresmaktene i andre land i praksis skal ha gitt Trump pengar eller andre fordelar. Årsaka er at Trump skal ha behalde kontrollen over selskapet sitt etter at han vart president.

Trump lovde i januar at sønene hans skulle overta styringa med selskapet for å unngå interessekonfliktar. Men ein av sønene, Eric Trump, har opplyst at presidenten ville fortsette å få jamleg informasjon om korleis det går med selskapet.

Ein viktig del av søksmålet dreier seg om Trump-hotell som skal ha blitt svært populære blant regjeringar i andre land etter at Trump vann presidentvalet.

