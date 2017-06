Fleire såra i skyteepisode på tysk jernbanestasjon

Store politistyrkar rykte ut til stasjonen i Unterföhring nordaust for München tysdag morgon, ifølgje avisa Bild.

Politiet bekreftar på Twitter at det går føre seg ein politiaksjon, og at ei politikvinne er alvorleg skadd. Fleire personar er såra av skotskadar. Éin person er arrestert, og situasjonen på staden skal no vere under kontroll.

Ein talsperson for München-politiet seier det ikkje er funne bevis som tyder på at skytinga var ein terroraksjon.

Avisa Merkur siterer vitne som har fortalt at ein mistenkt tok tenestevåpenet frå ei politikvinne og skaut henne.