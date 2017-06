Sannfinländarna raknar i Finland 

Statsminister Juha Sipilä vil be presidenten oppløyse trepartiregjeringa etter at Sannfinländarna valde Jussi Halla-aho til ny leiar. Han kjem frå ytre høgre fløy i partiet og har komme med mange kontroversielle utspel og utsegner.

Dei to andre partia i regjeringa, Centern og Samlingspartiet, slo måndag fast at det ikkje lenger finst føresetnader for å samarbeide med Sannfinländarna.

Leiarvalet har også skapt stor strid innanfor partiet, og tysdag braut 20 av dei 37 representantane for partiet i den finske riksdagen ut og danna eit nytt parti.

Det nye partiet har fått namnet Nytt alternativ og er leidd av Sannfinländarnas tidlegare leiar, utanriksminister Timo Soini.

Dei andre statsrådane til Sannfinländarna er også med i utbrytargruppa, og det er venta at dei til liks med Soini fortset i sine statsrådspostar.

Samlingspartiet og Centern, som har høvesvis 37 og 49 representantar i Riksdagen, vil med dei 20 representantane frå Nytt alternativ framleis ha majoritet i Riksdagen og kan dermed stable ei levedyktig regjering på beina.

(©NPK)