Sessions-høyringa blir open

Formannen i etterretningskomiteen, republikanaren Richard Burr, opplyste måndag at høyringa vil vere offentleg. Det skal ha vore Sessions sjølv som har bedt om det. Han meiner det er viktig at det amerikanske folk får høyre sanninga direkte frå han.

Høyringa kjem ei veke etter at tidlegare FBI-sjef James Comey skal ha sagt i den lukka delen av si høyring at det skal ha vore eit tredje møte mellom Sessions og Russlands ambassadør Sergej Kisljak.

Det er forventa at Sessions også blir bedt om å forklare om at han spelte ei rolle i sparkinga av Comey.

Tidlegare i år innrømde Sessions at han møtte ambassadøren to gonger i fjor. Før dette hadde han hevda at han aldri møtte russarar i valkampen fram mot presidentvalet.

Demokratar i etterretningskomiteen ønskjer å få svar på om det var eit tredje møte som Sessions ikkje har fortalt om.

(©NPK)