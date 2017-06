Uber-sjefen tek permisjon

Det var i ein e-post til dei tilsette at Kalanick tysdag orienterte om at han tek permisjon frå toppleiarstillinga i sitt eige selskap på ubestemt tid.

– Det er vanskeleg å fastsetja ei tidsramme for dette. Det kan bli kortare eller lenger enn kva vi i utgangspunktet ventar, skriv Kalanick.

Det har vore ein stormfull vår for teknologiselskapet, og styret har tidlegare vurdert om Kalanick burde ta seg ein pause. Selskapet, som formidlar transporttenester direkte mellom privatbilar og kundar via ein app, har blitt møtt med kraftig kritikk frå etablerte, registrerte taxiselskap i mange land.

Taxinæringa meiner Uber har urettmessige fordelar ved at selskapet ikkje følgjer reglar for registrering, forsikring og utgifter som næringa er underlagt.

Uber finst i dag i 70 land, også Noreg, og meir enn 500 byar. Tenesta har derimot blitt forboden som privattaxi-verksemd mange stader.

I mai blei det også kjent at amerikanske styresmakter etterforskar Uber for å ha brukt hemmeleg programvare for å kunna operera i område dei var utestengde frå.

