Ungarn slår ned på organisasjonar med  støtte frå utlandet

EU har pressa Ungarn hardt for å få stoppa det kontroversielle lovforslaget. Tysdag blei det likevel vedteke med overveldande fleirtal i den ungarske nasjonalforsamlinga.

Lova gjekk gjennom med 130 mot 44 stemmer. I lova heiter det at alle organisasjonar som får meir enn 24.000 euro i året i støtte fra utlandet, må registrera seg som ein "utanlandsstøtta organisasjon". Summen svarar til om lag 225.000 norske kroner.

Brot på lova kan føra til nedlegging.

FN og EU-kommisjonenen har kritisert den såkalla NGO-lova kraftig. Dei meiner lova undergrev legitimiteten til ikkje-statlege organisasjonar.

Mot Soros

Ungarns statsminister Viktor Orbán hevdar lova har som mål å sikra auka innsyn og kjempa mot kvitvasking og terrorfinansiering.

Kritikarane meiner på si side at lova verkar skreddersydd for å ramma organisasjonar som blir støtta av den ungarskfødde milliardæren og filantropen George Soros. Han har blitt ein viktig politisk hoggestabbe for Ungarns statsminister Viktor Orbán, som meiner Soros prøver å undergrave den ungarske regjeringa ved å fremja liberale idear.

Amnesty International meiner Orbán ser ut til å ha late seg inspirera av Russland, som i 2012 bestemde at organisasjonar med økonomisk støtte frå utlandet måtte registrera seg som "utanlandske agentar".

- Dette har ingenting å gjera med innsyn. Det har alt å gjera med å setja hinder i vegen for og sverta kritiske røyster i sivilsamfunnet, seier Europa-direktør i Amnesty International John Dalhuisen.

I forhandlingar

Visepresident i EU-kommisjonen Frans Timmermans har gjort det klart overfor Ungarn at han ikkje vil godta lova utan vidare. Han meiner ho kan vera i strid både med den frie flyten av kapital i det indre marknaden og med forsamlingsfridomen i EU.

Ungarn er for tida også i svært vanskelege forhandlingar med Noreg om ein pott på 215 millionar euro med EØS-midlar. Ein del av desse pengane skal gå nettopp til organisasjonar i sivilsamfunnet. Ungarn har prøvd å ta politisk kontroll over desse tildelingane, noko Noreg har nekta å gå med på. Kravet til Noreg er at tildelingane skal forvaltast av ein uavhengig organisasjon.

Europaminister Frank Bakke-Jensen stadfesta sist veke i Stortinget at heile potten med pengehjelp vil bli halden tilbake til ei akseptabel løysing er på plass.

