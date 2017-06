– Den mistenkte gjerningsmannen i Virginia mislikte republikanarar

Kongressrepresentanten Steve Scalise og tre andre personar blei såra då ein mann væpna med eit halvautomatisk våpen opna eld mot dei på ein baseballbane i delstaten Virginia onsdag.

Scalise blei treft i hofta og er ikkje livstrugande såra. Han blei frakta til sjukehus der han blei operert, og tilstanden er stabil, opplyser sjukehuset.

I tillegg til Scalise blei ein medarbeidar til ein annan kongressrepresentant i tillegg til to livvakter, såra.

Den mistenkte gjerningsmannen blei til slutt skoten av livvaktene til Scalise, og i ein uttale nokre timar etter hendinga stadfesta president Donald Trump at mannen var død.

Ukjent motiv

Ifølgje amerikanske media er den mistenkte gjerningsmannen identifisert som 66 år gamle James T. Hodgkinson. Vermont-senator Bernie Sanders stadfestar at han arbeidde frivillig for valkampen til Sanders i fjor.

I ein utsegn seier Sanders at han blir "kvalm av denne avskyelege handlinga".

– La meg vera så tydeleg som mogleg. Alle former for vald er uakseptable i samfunnet vårt, og eg fordømmer denne handlinga på det sterkaste, seier Sanders.

FBI og lokalt politi opplyser at det er for tidleg å seia noko om motivet for hendinga. Washington Post skriv at Hodgkinson eig eit takstmannsfirma, men at han ikkje fekk fornya lisensen sin i fjor.

Nyheitsbyrået Reuters fortel på si side at Hodgkinson mislikte republikanarar og at han har publisert antirepublikanske ytringar på sosiale media.

Baseball

Scalise, som er såkalla innpiskar for republikanarane i Representanthuset, spelte baseball i ein park i Alexandria saman med nærmare 30 andre kongressmenn og medarbeidarar då gjerningsmannen skaut på dei.

Kongressrepresentanten Mo Brooks, som var til stades på baseballbanen, fortel til CNN at gjerningsmannen var taus då han opna eld mot kongressmedlemmene.

– Våpenet var halvautomatisk. Han heldt fram å skyta på folk. Du kan berre tenkja deg korleis folk på banen sprang til alle kantar, seier han.

Ifølgje enkelte augevitne blei det truleg fyrt av mellom 50 og 100 skot.

Fordømmer

"Representant Steve Scalise frå Louisiana, ein sann venn og patriot, er alvorleg skadd, men kjem til å bli heilt bra igjen. Tankane og bønnene våre er med han", skreiv Trump på Twitter .

"Denne morgonen er heile Representanthuset med Steve Scalise, det modige politiet, tilsette og alle dei som var i fare", skriv republikanaren Paul Ryan, leiar for Representanthuset, på Twitter .

Leiar for demokratane i Representanthuset, Nancy Pelosi, kallar hendinga onsdag for eit "avskyeleg og feigt angrep". Også ho skryt av innsatsen til politiet.