Amnesty skuldar regjeringshæren i Myanmar for krigsbrotsverk

Regjeringssoldatar har dei siste månadane torturert og drepe sivile, skote mot landsbyar og blokkert nødhjelp i Kachin og Shan-statane nord i landet, ifølgje rapporten som vart publisert onsdag.

Den væpna konflikten mellom ulike etniske minoritetar og styresmaktene har vart i fleire tiår. Det siste året har konflikten eskalert i desse to områda, og rundt 100.000 menneske er på flukt.

– Menneskerettsbrota har fått relativt lite merksemd internasjonalt, seier Mattew Wells i Amnesty.

Myanmars leiar Aung San Suu Kyi vart konfrontert med brot på menneskerettane under eit besøk i Sverige denne veka, blant anna regjeringshærens behandling av den muslimske rohingya-minoriteten.

– For at fredsprosessen skal lykkast, må desse menneskerettsbrota og den generelle manglande respekten for etniske minoritetar ta slutt, og det saman må straffefridomen for dei militære, seier Wells.

Verken styresmaktene eller militæret har svart Amnesty.

