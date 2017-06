Bebuarforeining varsla om dårleg brannsikkerheit i London-blokka

– Berre ei katastrofal hending vil avdekkje kor udugeleg vår utleigar er, skreiv organisasjonen Grenfell Action Group i november i fjor .

I januar 2013 åtvara foreininga om at byutviklingsplanane for området ville gjere det vanskeleg for brannbilar å komme til.

Nettavisen Metro og fleire andre britiske medium har henta fram bloggen til gruppa etter at blokka vart ramma av ein katastrofal brann natt til onsdag.

– Alle våre åtvaringar fall for døve øyre og vi føresåg at ein katastrofe som denne var uunngåeleg og berre eit spørsmål om tid, heiter det på bloggen onsdag.

Utleiga av dei 120 leilegheitene blir administrert av ein utleigarorganisasjon, Kensington and Chelsea Tenant Management Organisation (KCTMO), på vegner av kommunale styresmakter. Det er denne organisasjonen som blir ramma av kritikken.

Bygget vart reist på 1970-talet og har nyleg fått ny utvendig kledning og nye vindauge.

