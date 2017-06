Dødstalet stig etter brann i bustadblokk i London

– Talet på døde har stige til tolv, og det er venta at det vil stiga ytterlegare, seier Stuart Cundy i London-politiet onsdag.

Tidlegare på dagen omtalte han arbeidet som ein kompleks operasjon som kjem til å gå over fleire dagar. 64 menneske var då frakta til sjukehus, ifølgje ambulansetenesta i den britiske hovudstaden. Onsdag ettermiddag opplyste ambulansetenesta at tilstanden blir karakterisert som kritisk for 18 av dei.

Fleire hundre brannfolk arbeidde gjennom natta med å sløkkja brannen i Grenfell Tower i bydelen North Kensington. Om morgonen var mesteparten av den 24 etasjar høge bygningen heilt utbrend.

Det steig opp røyk frå etasjar der elden enno ikkje var sløkt. Brannfolk heldt fram leitinga etter døde og moglege overlevande i etasjane som var minst ramma av brannen.

– Heldig som er i live

– Mange menneske er ikkje gjort greie for. Nokre av dei har søkt tilflukt heime hos naboar eller venner, sa London-ordførar Sadiq Kahn til TV-stasjonen Sky News.

Han fortalde at brannmannskapa berre klarte å koma seg opp til 13. etasje då brannen stod på som verst.

Høgblokka er sett saman av 120 kommunale leilegheiter. Flammane skal raskt ha spreidd seg oppover utsida av bygningen etter at brannen oppstod rundt klokka 1 om natta. Judith Blakeman, rådgjevar for området Notting Dale i Kensington og Chelsea, seier ifølgje The Guardian at det bur ein stad mellom 400 og 600 personar i bygget.

– Eg er heldig som er i live. Mange menneske har ikkje kome ut av bygningen, seier ein bebuar til avisa The Guardian.

Statsminister Theresa May sørgde over liva som gjekk tapt i brannen, ifølgje ein uttale frå kontoret hennar.

– Barn sleppte frå vindauge

Fleire augevitne har fortalt om desperate menneske som hoppa ut av brennande og røykfylte leilegheiter. Hadil Alamily seier ho såg ein mann som signaliserte SOS med ei lommelykt frå ein av dei øvste etasjane.

– Han ropte hjelp, hjelp, hjelp, men ingen hjelpte han. Han kasta ei madrass ut av vindauga. Han stod bokstaveleg talt i flammar og hoppa, seier Alamily.

Ein kvinne som heiter Tamara fortel om fleire som kasta barna sine ut av vindauge i det brennande bygget.

– Dei ropte redd barna mine! seier ho til BBC.

Fleire barn skal ha overlevd etter at mødrene deira sleppte dei ut av vindauga. En baby blei sleppt ned frå tiande eller ellevte etasje, fortel eit augevitne til nyheitsbyrået Press Association.

Ein mann sprang fram og tok imot barnet.

Åtvara om brannfare

Brannsjefen i London Dany Cotton karakteriserer brannen som ei hending utan sidestykke. I dei 29 åra sine i brannvesenet i London har ho aldri opplevd ein liknande brannkatastrofe.

Minst 40 brannbilar og 20 ambulansar rykte ut, og overlevande og evakuerte blei samla i kyrkjer og samfunnshus i nærleiken.

Fleire overlevande har fortalt at det ikkje blei løyst ut nokon brannalarm for heile bygningen. Nokre høyrde røykvarslarane til naboen, mens andre oppdaga brannen på grunn av bråk utanfrå.

Ei beboarforeining har tidlegare varsla om stor brannfare både i Grenfell Tower og andre kommunale bygningar i bydelen.

– Berre ein katastrofal hending vil avdekkja kor udugeleg utleigaren våre er, skreiv organisasjonen Grenfell Action Group i november i fjor.

Bygget blei oppført på 1970-talet og har nyleg fått ny utvendig kledning og nye vindauge. Fleire brannekspertar meiner feil og manglar ved bygningen kan ha fått flammane til å spreia seg raskt.

(©NPK)