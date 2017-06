Egypts nasjonalforsamling seier ja til å gje bort øyer til Saudi-Arabia

Avstemminga i nasjonalforsamlinga skjedde etter fleire dagar med debatt der det gjekk så langt at motstandarar avbraut ei komitéhøyring ved å ropa taktfast i kor.

Sjølv om den kontroversielle maritime avtalen om overføring av to øyer frå Egypt til Saudi-Arabia no er vedteken i nasjonalforsamlinga, er det ikkje sett eit siste punktum. Motstandarane av planen har kravd saka inn for retten.

I april i fjor skreiv egyptiske styresmakter under på avtalen. Ein domstol i Kairo erklærte avtalen gyldig. Regjeringa anka, men vann ikkje fram då ankesaka blei behandla i januar i år. Dei to øyene Sanafir og Tiran skal ikkje høyra til Saudi-Arabia, slo ankedomstolen fast. Saka fekk ein ny runde i rettsapparatet i april, der regjeringa fekk medhald. No er saka til behandling i grunnlovsdomstolen.

Motstandarar av saka skuldar president Abdel Fattah al-Sisi for å ha forhandla bort øyene som motyting for saudiarabisk støtte. Regjeringa i Egypt har på si side hevda at øyene var saudiarabiske frå starten av, og at dei blei leigd ut til Egypt på 1950-talet.

Dei to strategisk viktige øyene ligg mellom sørspissen av Sinai-halvøya og det saudiarabiske fastlandet, midt i det smale sundet som skip må nytta for å nå fram til hamnebyen Eilat i Israel og Aqaba i Jordan.

