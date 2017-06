Human Rights Watch krev stans i asylreturar til Kabul

Åtvaringa kjem etter at ein afghansk tenåring vart drepen i eit bombeangrep i den afghanske hovudstaden, mindre enn ei veke etter at han var blitt sendt tilbake frå Sverige 30. mai.

– Europeiske land har i aukande grad avvist asylsøknadane frå afghanarar utan å nekte for at dei har behov for vern. Ideen om at Kabul blir rekna som trygt for afghanarar, har reelle følgjer. Kabul er ikkje trygt, heiter det i ei kunngjering frå HRW.

Sikkerheitssituasjonen i Kabul har blitt stadig meir alvorleg. Eit massivt bilbombeangrep kosta over 150 menneske livet og såra fleire hundre 31. mai. I kjølvatnet av dette oppstod det samanstøytar mellom demonstrantar og politi, der politiet skaut med skarpt. Fire menneske vart drepne. Sjølvmordsbombarar slo til mot gravfølgjet for ein av dei drepne, og ytterlegare sju menneske vart drepne. Blant dei var tenåringen som akkurat var returnert frå Sverige.

Valden har ført til at tyske styresmakter inntil vidare har innstilt returar av afghanske asylsøkjarar.

– Andre land bør gjere det same. Det trengst ikkje fleire dødsfall for å avlive myten om at Kabul er ein trygt stad for flyktningar, meiner HRW.

Noreg er blant landa som returnerer afghanske asylsøkjarar til Kabul.

