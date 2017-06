Human Rights Watch krev stopp i asylreturar til Kabul

– Afghanistan er definitivt farlegare enn dei fleste andre land, med meir valdsbruk og fleire drap. Men situasjonen er ikkje vurdert å vera så ille at alle som kjem derifrå til Noreg få vern. Dei som får bli i Noreg, er dei som anten er utsette for ein personleg grunngjeven fare eller som høyrer til ei utsett eller sårbar gruppe, seier områdeleiar Line Schei Mogenstad i Utlendingsdirektoratet til NTB.

Oppmodinga til HRW om å stoppa returane kjem etter at ein afghansk tenåring blei drepen i eit bombeangrep i den afghanske hovudstaden. Det skjedde mindre enn ei veke etter at han hadde blitt tvangssendt ut av Sverige. Afghanarar som nettopp var returnerte frå Noreg opplevde at vindauga i hotellet dei var innlosjert på, blei blåste inn under eit massivt bombeangrep 31. mai.

– Europeiske land har i aukande grad avvist asylsøknadene frå afghanarar utan å nekta for at dei har behov for vern. Ideen om at Kabul blir sett på som trygt for afghanarar har reelle følgjer. Kabul er ikkje trygt, heiter det i kunngjeringa frå HRW.

Bombeangrep

Tryggingssituasjonen i Kabul har blitt stadig meir alvorleg. Bilbombeangrepet 31. mai kosta over 150 menneske livet og såra fleire hundre. I kjølvatnet av dette oppstod det samanstøytar mellom demonstrantar og politi, der politiet skaut med skarpt. Fire menneske blei drepne. Sjølvmordsbombarar slo til mot gravfølgjet for ein av dei drepne, og ytterlegare sju menneske blei drepne. Blant dei var tenåringen som akkurat hadde returnert frå Sverige.

Valden har ført til at tyske styresmakter inntil vidare har innstilt returar av afghanske asylsøkjarar.

– Andre land bør gjera det same. Det trengst ikkje fleire dødsfall for å avliva myten om at Kabul er ein trygg stad for flyktningar, meiner HRW.

– Individuelle forhold

UDI seier dei følgjer tryggingssituasjonen heile tida, men ser altså ikkje grunn til å endra praksis. UDI-direktør Frode Forfang forsvarte også praksisen i eit blogginnlegg nyleg.

– Risikoen for sivile er ikkje høg nok til at vi kan erklæra heile landet som utrygt for alle. Det må vera individuelle forhold i tillegg, skreiv han.

– Det vil likevel alltid vera ein diskusjon om akkurat kor høgt terskelen skal setjast. Og eg har forståing for at Afghanistan er eit land som blir gjenstand for ein slik diskusjon, skreiv han vidare.

Noreg sender ikkje berre asylsøkjarar som kjem frå Kabul, til byen. Flyktningar som kjem frå andre delar av Afghanistan som norske styresmakter faktisk ser på som utrygge, blir også sende hit.

Sende til internflukt

Stortinget gjorde i fjor endringar i reglane som gjeld internflukt. Fram til då heitte det at ingen kunne visast til internflukt i heimlandet dersom det var "urimeleg", men dette atterhaldet er no fjerna frå utlendingslova. Dermed har det blitt endå vanskelegare for afghanarar å få vern i Noreg.

UDI ser berre på to av provinsane i Afghanistan som generelt utrygge, nemleg Nangarhar og Helmand. Asylsøkjarar herifrå vil bli vurdert sendt til eit liv på internflukt i Kabul.

Berre 28 prosent av asylsøkjarane frå Afghanistan fekk innvilga opphald her i landet i fjor. Noreg er blant dei strengaste i Europa overfor denne gruppa. 88 prosent av afghanske barnefamiliar fekk avslag på asylsøknaden i fjor, mot om lag 50 prosent året før, ifølgje Norsk organisasjon for asylsøkjarar (NOAS) .

Regjeringa har fleire gonger måtta svara på spørsmål frå Stortinget om kor trygg situasjonen er i Afghanistan. Både utanriksminister Børge Brende (H) og fungerande innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg (Frp) har svart at dei har full tillit til vurderingane UDI og Utlendingsnemnda har gjort.

