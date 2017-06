IS med motoffensiv i Mosul

Ifølgje irakiske sikkerheitskjelder sneik over 100 opprørarar frå IS seg natt til onsdag inn i bydelen Dandan vest i Mosul, der nokre av dei okkuperte ein moské og kringkasta sitt bodskap via høgtalarar. Moskeen vart seinare bomba av fly frå den USA-leidde koalisjonen.

Elleve irakiske politifolk og fire sivile er hittil drepne, men IS-angrepet gjekk onsdag ettermiddag framleis føre seg, ifølgje kjeldene.

Irakiske regjeringsstyrkar, støtta av lojale militsgrupper og ein USA-leidd koalisjon, innleidde i oktober i fjor ein offensiv for å ta tilbake Mosul frå IS, som tok kontroll over Iraks nest største by i juni 2014.

Offensiven har gått mykje seinare enn føresett, men regjeringsstyrkane kontrollerer no den austlege delen av byen og delar av vestsida.

