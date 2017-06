Iran skuldar Saudi-Arabia for å sponse terrorisme

Dette uttalte Zarif under fredsmeklarsamlinga i Oslo – også kjent som Oslo Forum, der han delte litt informasjon frå iransk etterretning.

– Vi veit at Saudi-Arabia aktivt engasjerer seg med å fremme terroristgrupper som opererer aust i Iran i Baluchestan, sa Zarif på ein pressekonferanse, ifølgje Al Jazeera .

Han sa også at dei væpna gruppene brukte territoriet til ein av naboane til å sette i gang angrep mot Iran, som for to månader sidan var årsaka til at ni iranske grensevakter vart drepne. Uttalen kjem berre dagar etter at ekstremistgruppa IS tok ansvaret for terrorangrep i Iran.

Spenninga mellom Iran og Saudi-Arabia har auka etter at den iranske revolusjonsgarden skulda Saudi-Arabia for terrorangrepet i Teheran 7. juni, der 17 menneske vart drepne og 52 såra.

