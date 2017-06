Japans kronprins klar til å overta

Kronprins Naruhito kommenterte tysdag si framtidig rolle som overhovud på ein pressekonferanse i Danmark, der han er på ei vekes reise.

– Eg ønskjer å legge hjarte og sjel i kvar einaste plikt, inkludert offentlege oppgåver eg allereie har overtatt frå keisaren, sa 57-åringen.

Parlamentet i Japan vedtok fredag ei lov som gjer det mogleg for keisar Akihito å abdisere. Det kan innebere den første abdikasjonen i landet på 200 år.

Keiser Akihito (84) sjokkerte innbyggjarane i landet i august i fjor, då han signaliserte at han ønskt å tre tilbake etter nesten 30 år som monark i landet. Han sa at han var bekymra for å ikkje gjere ein god nok innsats på grunn av alderen.

Ifølgje japanske medium blir det vurdert abdikasjon i desember 2018, når keisaren fyller 85 år.

Kronprins Naruhit er i Danmark for å markere 150 år med diplomatiske forbindelsar mellom landa. Han seier at reisene rundt om i verda, for blant anna å lækje såra etter andre verdskrigen, har vore ein av dei viktigaste oppgåvene til keisaren.

(©NPK)