Storbrann i 27 etasjar høg bustadblokk i London

Avisa Daily Mail melder at desperate bebuarar har laga tau av laken og prøver å klatre ut av vindauga, men ifølgje The Guardian er det førebels ikkje meldt om omkomne. Det blir meldt at mange er fanga inne i flammehavet.

Brannen slukte 27-etasjar store Grenfell Tower på Latimer Road i White City onsdag morgon og redningsmannskapa fryktar at heile det store bygget skal rase saman.

Grufulle bilete på sosiale medium viser massive flammar langs sida av blokka. Bebuarar som var fanga langt oppe i blokka svinga med lommelykter og ropte på hjelp.

Mange skadde

Fleire menneske blir behandla for diverse skader, skriv London-politiet på Twitter, blant anna er 15 personar røykskadde. Omkring 200 brannfolk og 44 brannbilar arbeider på staden.

Brannen i nærleiken av Notting Hill er kraftige med store flammar, viser i ein video av The Guardian , og bilete frå augevitne på Twitter.

Avisa skriv også at vitne på staden kan høyre folk rope om hjelp frå bygninga. Ifølgje BBC har augevitne sagt at dei har sett lys, som kan vere lommelykter, som blinkar på toppen av bygninga.

– Det ser forferdeleg ut. Eg har aldri sett noko liknande. Det er ein enorm brann, seier eit augevitne til TV-kanalen.

Ekstreme forhold

Visebrannmeister i London Dan Daly seier til Sky News at brannmannskapa arbeider med røykdykkarutstyr under ekstremt vanskelege forhold for å kjempe mot elden.

Augevitne beskriv kaotiske scener i gatene der bebuarar prøver å finne kvarandre etter evakueringa. Ifølgje AFP er bygninga frå 1974.

Brannvesenet opplyser at bygninga har 27 etasjar, og at det brenn frå 2. etasje og heilt til toppen av bygget. Dei fekk melding om brannen rundt klokka 1.15 natt til onsdag.

