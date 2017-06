Ungarsk lov vekkjer uro i Noreg 

Nasjonalforsamlinga i Ungarn vedtok tysdag ei kontroversiell ny lov om finansiering av sivilsamfunnet.

Lova seier at ein organisasjon som får meir enn 24.000 euro i året i støtte frå utlandet, må registrera seg som "utanlandsstøtta". Summen svarar til om lag 225.000 norske kroner. Brot på lova kan føra til nedlegging.

Noreg reagerer sterkt på vedtaket.

– Slik vi ser det, inneber lova at organisasjonar som får utanlandsk støtte på heilt legitimt vis, risikerer å bli stigmatisert og hindra frå å kunna utføra den viktige rolla si i det ungarske samfunnet, seier statssekretær Marit Berger Røsland (H) i Utanriksdepartementet.

Vil ta opp saka

Noreg har tatt opp bekymringane sine med ungarske styresmakter og vil halda fram med å gjera det, forsikrar Røsland.

– Frå norsk side er vi uroleg for effekten den nye lova vil ha på det sivile samfunnet, og dermed for demokratiet, i Ungarn, seier ho.

EU-midlar er unnateke frå dei nye reglane, men berre viss dei blir kanaliserte gjennom offentlege ungarske budsjett.

Etter det NTB forstår, blir det på norsk side rekna med at pengar som ungarske organisasjonar får frå Noreg gjennom EØS-midlane, ikkje vil vera omfatta av dette unntaket.

Ungarske organisasjonar kan dermed risikera å bli svartelista som utanlandsstøtta fordi dei får EØS-pengar frå Noreg.

Retta mot Soros

Fleire organisasjonar får også andre pengar frå utlandet i tillegg til EØS-midlane, seier Csilla Czimbalmos i Den norske Helsingforskomité, som har følgt saka tett.

– Dei kjem uansett til å bli påverka, seier Czimbalmos.

Ho viser mellom anna til Ökotárs, som fram til i år har vore forvaltar for den norske støtta til sivilsamfunnet i Ungarn gjennom EØS-midlane. Ökotars er éin av organisasjonane i Ungarn som også får pengar frå Open Society, fondet til den ungarskfødde milliardæren George Soros.

Det ungarske regjeringsparti Fidesz reknar Soros som ein politisk erkefiende, og kritiske røyster meiner den nye lova er skreddarsydd for å ramma organisasjonar han støttar.

Giftig atmosfære

Den såkalla NGO-lova føyer seg inn i det som enkelte karakteriserer som ein giftig kampanje mot sivilsamfunnet i Ungarn.

Statsminister Viktor Orbán og den høgrekonservative regjeringa hans har sett organisasjonslivet i landet under eit kraftig press. Aktørar som Helsingforskomiteen i Ungarn oppmodar no til sivil ulydnad og kamp i rettsvesenet for å få stoppa det nye lovverket.

Lova kan også bli utfordra av EU, som på same måten som Europarådet og FN har gått kraftig ut mot dei nye reglane.

Orbán hevdar på si side at målet er å sikra betre innsyn i finansieringa og å hindra terrorfinansiering og kvitvasking av pengar.

Forhandlar med Noreg

Den nye lova kan føra at dei allereie svært vanskelege forhandlingane som no er i gang mellom Ungarn og Noreg om ein ny pott på 215 millionar euro med EØS-hjelp, blir endå vanskelegare.

Ein del av desse pengane skal gå til sivilsamfunnet. For Ungarn har det vore viktig å hindra at Soros-støtta Ökotárs får halda fram som forvaltar for desse midlane.

Noreg står på si side steilt på at pengane må forvaltast av ein organisasjon som er uavhengig av styresmaktene, og som blir plukka ut gjennom ein open tilbodsrunde.

