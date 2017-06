1.400 må gå i Nike

Nike kunngjorde torsdag innstrammingsplanar som mellom anna inneber at dei kuttar talet på skomodellar med ein firedel.

Rundt 1.400 stillingar er planlagt kutta, det vil seie 2 prosent av dei 70.000 tilsette på verdsbasis.

Restruktureringa inneber òg at Nike skal selje meir sko direkte til forbrukarane via internett, sjølv om det òg går ut over Nikes eigne butikkar.

Nike, som har hovudkontor i Beaverton i den amerikanske delstaten Oregon, blinkar ut tolv nøkkelbyar i ti land som hovudfokus. Desse stadene skal stå for over 80 prosent av veksten i selskapet fram til 2020.

Nike-aksjen fall med over 2 prosent etter kunngjeringa torsdag.

