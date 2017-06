Avis: – Mueller etterforskar Trump 

Avisa viser til ikkje namngitte tenestemenn i saka.

Tidlegare FBI-sjef Mueller vart i førre månad utpeikt til å undersøkje om Russland påverka presidentvalet i fjor. Denne etterforskinga inkluderer no om den amerikanske presidenten var involvert.

Tidlegare FBI-sjef James Comey, som fekk sparken av Trump 9. mai, vitna nyleg for Senatets etterretningskomité. Han hevda då at han vart avsett for å endre måten Russland-etterforskinga vart utført på.

Ny vending

Etterforskinga har til no handla om Russlands eventuelle innblanding i presidentvalet, og om Trumps kampanje har samarbeidd med Kreml.

I januar forsikra Comey Trump om at presidenten personleg ikkje var ein del av etterforskinga. Men rett etter at han vart sparka av Trump, seier no tenestemenn at dette har endra seg.

Det kvite hus viser til Trumps advokat Marc Kasowitz om spørsmål som omhandlar Russland-etterforskinga.

– FBI-lekkasjen med informasjon om presidenten er opprørande, utilgiveleg og ulovleg, seier Mark Corallo, ein talsmann for Kasowitz.

– Sparkar ikkje Mueller

Tidlegare denne veka uttalte ein venn av Trump, Christopher Ruddy, at presidenten vurderer å sparke spesialetterforskaren. Det vart avvist av Det kvite hus onsdag.

– Presidenten har rett til det, men han har ingen intensjon om å gjere det, sa talskvinna i Det kvite hus, Sarah Huckabee Sanders.

I praksis kan ikkje presidenten sparke Mueller sjølv, det er det berre visejustisminister Rod Rosenstein som kan gjere. Men Trump kan seie opp Rosenstein og utnemne ein ny visejustisminister som vil gjere det han ønsker.

(©NPK)