Helgesen legg fram klimamelding

I klimameldinga skal regjeringa gjere nærmare greie for Noregs utsleppsbudsjett for heile perioden frå 2021 til 2030.

Det er òg venta at stortingsmeldinga skal seie meir om korleis regjeringa ser for seg at Noreg skal samarbeide med EU, og kva Noreg må gjere nasjonalt for å nå klimamåla.

Klima- og miljødepartementet har varsla ein pressekonferanse om klimameldinga fredag klokka 11.

