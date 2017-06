Nesten 20 døde i sjølvmordsangrep i Somalia

Først torsdag morgon opplyste styresmaktene i landet at angrepet var over og gjerningsmennene drepne.

– Dei angreip målretta ein stad med forretningsfolk og drap uskuldige sivile, seier ein talsmann for det somaliske sikkerheits- og beredskapsdepartementet og legg til at alle dei fem gjerningsmennene vart drepne.

Den ekstremistiske islamistgruppa al-Shabaab seier dei står bak.

Angrepet begynte onsdag kveld då ein lastebil full av sprengstoff eksploderte rett utanfor to populære restaurantar i den somaliske hovudstaden. Restaurantane var fulle av folk som hadde brote fasta for dagen. Muslimane er for tida inne i den heilage fastemånaden ramadan.

Etter at bilbomba hadde eksplodert, storma ei gruppe væpna menn inn i restaurantane og begynte å skyte. Deretter tok angriparane fleire gislar.

Somaliske regjeringsstyrkar omringa restaurantane og skaut mot angriparane, og først då dagslyset kom torsdag morgon, var angrepet over.

