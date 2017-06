Putin lover økonomisk vekst i Russland

Torsdag stilte den russiske presidenten opp i ei årviss tv-send utspørjing, der vanlege russarar, ifølgje Kreml, på førehand hadde sendt inn over 1 million spørsmål. Fleire av dei handla om russisk økonomi.

– Vi har overkomme resesjonen og hatt økonomisk vekst i tre kvartal på rad, sa Putin, som forsikra at pilene no peikar oppover.

Putin fekk òg spørsmål om kva følgjer sanksjonane frå USA har fått og kjem til å få for den russiske økonomien.

Satsar i Arktis

Den russiske presidenten sa at sanksjonane har tvinga Russland til å bli mindre avhengig av olje- og gasseksport.

– Vi har måtta bruke hjerne og talent for til å utvikle ny industri, sa Putin, som understreka at Arktis er eit stort satsingsområde i så måte.

– Av både økonomiske og militære grunnar kjem vi til å pøse ressursar inn i Arktis, sa Putin.

Venner i USA

Den russiske presidenten understreka under utspørjinga at han slett ikkje ser på USA som nokon fiende. At det no er knute på tråden mellom Washington og Moskva, meiner han kjem av reint innanrikspolitiske forhold i USA.

– Vi veit at vi har mange venner i USA, sa Putin, som blir skulda for aktivt å ha prøvd å påverke utfallet av det amerikanske presidentvalet for å sikre at Donald Trump og ikkje Hillary Clinton vann.

Avviste rykte

Putin er vanlegvis lite villig til å snakke om privatlivet sitt, men gjorde eit unntak torsdag da han avviste ryktet om at dottera har flytta til Nederland.

– Trass i rykta lever dottera min framleis her i Moskva, sa Putin, som har to døtrer med den tidlegare kona si, Ljudmila.

– La barna og barnebarna mine vere i fred, la han til.

