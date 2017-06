Scalise må gjennom fleire operasjonar

Steve Scalise og tre andre personar vart såra då ein mann væpna med eit halvautomatisk våpen opna eld mot dei på ei baseballbane i delstaten Virginia. Scalise vart treft i hofta og frakta til sjukehus for operasjon.

Torsdag morgon melder MedStar Washington at Scalises tilstand framleis er kritisk, og at han må gjennom fleire operasjonar.

President Donald Trump og førstedame Melania Trump besøkte kongressrepresentanten onsdag kveld lokal tid. Dei hadde med seg to bukettar med kvite blomster.

Etter besøket skreiv Trump på Twitter:

– Nettopp forlate sjukehuset. Representant Steve Scalis – eit av dei verkeleg flotte menneska – står det dårleg til med, men han er ein krigar. Be for Steve!

Trump har også i ei fråsegn bedt nasjonen om å stå samla. Han sa også at "sjølv om dei politiske partia har sine usemjer, er det verdt å hugse på at alle som jobbar i Washington, er her fordi dei elskar USA".

Også lobbyist Matt Mika blir behandla for livstruande skader etter angrepet. Han skal ha blitt treft av fleire skot.

Tilstanden for dei to andre offera er ikkje alvorleg, melder nyheitsbyrået Reuters.

Gjerningsmannen vart skoten og drepen av politiet.

