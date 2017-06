Stort fleirtal i USA er misnøgde med Trump

Berre 34 prosent meiner presidenten har noko særleg respekt for USAs demokratiske institusjonar og tradisjonar.

64 prosent er misnøgde med jobben Trump gjer som president, ifølgje undersøkinga som er utført av NORC Center for Public Affairs Research. Blant republikanarane og uavhengige veljarar som heller mot Det republikanske partiet, er ein firedel misnøgde.

Delen som ikkje likar Trumps handtering av helsepolitikk, ligg på 66 prosent. 64 svarar at dei er misnøgde med klimapolitikken hans, i undersøkinga som vart utført etter at Trump erklærte at han trekkjer USA frå Parisavtalen.

Mens 63 prosent er misnøgde med presidentens utanrikspolitikk, får han noko betre karakter for innsatsen mot terrorisme. Her svarar berre 52 prosent at dei er lite fornøgde.

(©NPK)