Trump med nye utfall mot media

Bakgrunnen for det siste utfallet er påstandar i media om at spesialetterforskar Robert Mueller no granskar om Trump har prøvd å hindre etterforskinga av skuldingane om samarbeid med Russland før valet hausten 2016.

– Dei fann på ein falsk historie om hemmeleg samarbeid med Russland, fann null bevis, så no satsar dei i staden på at eg hindra etterforskinga av den falske historia. Vakkert, skriv Trump på Twitter .

– De er no vitne til den største heksejakta i Amerikas politiske historie – leidd av nokre svært dårlege og konfliktsøkande menneske! heldt han fram i ei ny Twitter-melding ein knapp time seinare.

