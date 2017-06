Khan krev politisk handling etter London-brannen

I eit brev skriv Khan at omfanget av katastrofen er for stort til at dei lokale styresmaktene kan klare å handtere dette på eiga hand. Folk som bur i blokk andre stader i London, er "livredde for at det same kan skje med dei", skriv han.

Bygningen var kledd med fasadeplater av plast. Platene er forbodne å bruke i høge bustadblokker i USA og i Tyskland, men lovlege i Storbritannia. Ifølgje produsenten, Omnis Exteriors, kostar platene 22 kroner mindre per kvadratmeter enn dei brannsikre platene selskapet òg produserer.

I brevet, som er sitert i The Guardian , skriv London-ordføraren at saka ikkje berre handlar om kva materiale som var nytta på fasaden. Det er òg viktig å avdekkje alle sider ved rehabiliteringa av bygget, inkludert brannvernet i etasjeskiljarane, strekar han under, og tar til orde for å stille strengare krav til standardar og tilbakekallingsordningar for brannfarlege kvitevarer.

– Viss regjeringa i det heile har nokon grunn til å tru at spesifikke bustadblokker kan vere i fare, bør dei som bur der, umiddelbart flyttast til andre bustader i lokalområdet mens blokkene blir undersøkte, skriv Khan.

30 døde

Talet på omkomne har auka frå 17 til 30 menneske. Talet kjem venteleg til å stige meir etter kvart som brannmannskapa går gjennom bygningen. Torsdag uttalte politiet at dei håper det endelege talet ikkje blir høgare enn 100.

Framleis er 24 menneske på sjukehus etter brannkatastrofen. Tilstanden er kritisk for 12 av dei.

Årsaka til brannen er enno ikkje kjent. Men ingen ting tyder på at nokon har tent på, opplyste politiinspektør Stuart Cundy i London-politiet fredag.

Dronning-besøk

Labour-leiar Jeremy Corbyn og ordførar Sadiq Khan møtte torsdag pårørande og huslause som er innkvarterte i Westway Sports Centre. Statsminister Theresa May møter på si side kritikk etter at ho under eit besøk på branntomta torsdag ikkje ville møte pårørande.

May grunngav det med at ho var uroleg for tryggleiken. Men tryggleiken var god nok for dronning Elizabeth, som fredag kom til pårørandesenteret saman med prins William, skriv The Guardian.

May sende tidlegare same dagen i staden mat- og miljøminister Andrea Leadsom for å møte dei pårørande. Leadsom vart av sinte pårørande konfrontert med spørsmål om kor May er.

Etter at dronninga og prinsen hadde vore der, besøkte likevel May sjukehuset Chelsea and Westminster, der ni brannoffer får behandling.

Mange skjebnar

Dronninga, kledeleg kledd i kongeblå kåpe og hatt, "såg ut til å skjønne det vi har vore gjennom", seier 17 år gamle Rihanna Levi, som fekk nokre ord med dronninga. Levi bur ved sida av blokka som brann.

Om besøket frå Corbyn seier mor til Rihanna Levi, Marcia, at "du kunne sjå at Corbyn meiner alvor med orda sine". Om May seier Rihannas 28 år gamle søster Naomi: – Eg har ingenting å seie om den kvinna.

May tok likevel torsdag til orde for full gransking av brannen.

Avisa The Sun har gått gjennom informasjon om dei som budde i blokka. Dei yngste var berre nokon månader gamle, mens dei eldste var langt over 80 år. Det er òg fleire nasjonalitetar blant dei.

The Sun siterer òg nokre av telefonsamtalane ein del av dei sakna rakk å ha med sine næraste før heile blokka var overtent. Avisa trykkjer bilete av fleire av dei, henta frå sosiale medium.

Fakta om brannen i London

* Brannen i bustadblokka Grenfell Tower i North Kensington i London byrja natt til onsdag 14. juni.

* 30 menneske er stadfesta omkomne, men truleg blir det endelege talet mykje høgare. Fredag var 24 framleis på sjukehus, og tilstanden er kritisk for 12 av dei.

* Det budde nærare 600 menneske i dei 120 kommunale leilegheitene i den 24 etasjar høge blokka. Styresmaktene har ikkje oversikt over kor mange som er sakna.

* Årsaka til brannen er førebels ikkje kjent, men politiet trur ikkje at nokon har tent på.

* Brannvesenet seier det kan ta fleire veker før dei har fått søkt gjennom og rydda blokka.

(Kjelder: The Guardian, BBC, AP, NTB)

(©NPK)