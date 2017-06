-Trumps svigerson også under etterforsking

Spesialetterforskar Robert Mueller ser ifølgje Washington Post på Kushners finans- og forretningsforbindelsar.

Etterforskinga har stort sett handla om Russlands eventuelle innblanding i presidentvalet, og om Trumps kampanje har samarbeidd med Kreml.

Denne veka har det blitt kjent at Mueller no undersøkjer om Trump var personleg involvert i Russland-saka.

I januar kunne tidlegare FBI-sjef James Comey forsikre Trump om at presidenten personleg ikkje var ein del av etterforskinga. Men rett etter at han vart sparka av Trump, har anonyme tenestemenn sagt at det har endra seg.

Det kvite hus viser til Trumps advokat Marc Kasowitz når det gjeld spørsmål som omhandlar Russland-etterforskinga.

– FBI-lekkasjen med informasjon om presidenten er opprørande, utilgiveleg og ulovleg, sa Mark Corallo, ein talsmann for Kasowitz.

– Dei fann på ein falsk historie om hemmeleg samarbeid med Russland, fann null bevis, så no satsar dei i staden på at eg hindra etterforsking av den falske historia. Pent, skreiv Trump på Twitter torsdag.

– De er no vitne til den største heksejakta i Amerikas politiske historie – leidd av nokre svært dårlege og konfliktsøkjande menneske! fortsette han i ei ny Twitter-melding.

Fredag morgon kom også nyheita om at visepresident Mike Pence har tilsett eigen advokat i samband med saka.

Det er venta at fleire i Det kvite hus vil bli kontakta av Muellers etterforskarar.

