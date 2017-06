47-åring frå Wales terrorsikta for moskéangrepet i London

Etter det The Guardian og BBC erfarer, heiter den antatte gjerningsmannen Darren Osborne. The Guardian skriv at han skal vere ein gift firebarnsfar frå Cardiff.

Ti menneske vart såra da varebilen køyrde inn i ei folkemengde etter kveldsbønna under den muslimske fastemånaden ramadan. Ein mann vart i tillegg erklært død på åstaden i Finsbury Park.

ifølgje augnevitne ropte gjerningsmannen under angrepet at han ville "drepe alle muslimar".

Politiet stadfesta måndag at dei ransakar ei adresse i eit bustadområde i utkanten av Cardiff. Varebilen som vart brukt i angrepet natt til måndag, vart ifølgje britiske medium leigd i Wales.

Politiet arresterte først førtisjuåringen for drapsforsøk. Men siktinga vart måndag ettermiddag endra til "iverksetjing, førebuing eller oppmoding til terrorisme, inkludert drap og drapsforsøk".

– På dette stadiet i etterforskinga reknar vi med at den mistenkte handla åleine, men vi etterforskar sjølvsagt alle omstenda som leidde fram til angrepet, opplyser London-politiet.

Både politiet og andre britiske styresmakter har fått kritikk fordi dei var seint ute med å slå fast at angrepet i Finsbury Park var terror.

