AFP: Regjeringsstyrkar og USA-støtta grupper i kamp i Syria

Det skal vere første gong syriske militærstyrkar og krigarar frå den USA-støtta kurdisk-arabiske alliansen SDF er i direkte kamp.

Ifølgje eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), fann kampane stad ved to landsbyar omtrent 40 kilometer sør for Raqqa søndag kveld.

Meldinga om kampane kjem kort tid etter at syriske styresmakter melde at eit syrisk kampfly var skote ned av den USA-leidde koalisjonen mot IS i Raqqa-provinsen.

USA bekrefta

Denne opplysninga vart seinare bekrefta av den amerikanskleidde koalisjonen.

– Klokka 18.43 slapp eit Su-22 fly frå det syriske regimet bomber nær SDF-krigarar sør for Taqba. I samsvar med engasjementsreglane, og i kollektivt sjølvforsvar av koalisjonsstøtta styrkar, vart flyet skote ned av eit amerikansk fly, heiter det i ei fråsegn frå kommandosentralen til koalisjonen.

Vidare heiter det at styrkar lojale til president Bashar al-Assad angreip SDF-styrkar to timar tidlegare i byen Ja'Din sør for Taqba, og "såra SDF-krigarar og dreiv SDF ut av byen".

– Fly frå koalisjonen brukte deretter makt for å hindre dei regimevennlege styrkane i å rykke fram, la koalisjonen til.

– Openbert aggressivt

Syria seier flyet som vart skote ned, skulle gjennomføre oppdrag mot jihadistgruppa IS.

– Nedskytinga kjem på eit tidspunkt der den syriske hæren og deira allierte gjorde klare framsteg i kampen mot terrorgruppa IS, heiter det i ei fråsegn frå den syriske hæren.

Piloten forsvann etter denne "openbert aggressive handlinga", heiter det vidare.