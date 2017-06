Macron sikra seg stort fleirtal, men legitimiteten haltar

Ei av dei første utfordringane for den nye regjeringa er å endre arbeidslova utan å provosere fram store sosiale konfliktar.

– Å endre arbeidslova er inga enkel sak i Frankrike. Fagrørsla har lamma Frankrike før, og det kan dei gjere til gagns igjen, seier Raino Malnes, professor i statsvitskap ved Universitetet i Oslo.

Han strekar under at sjølv om Macrons parti Republikken på veg og støttepartiet Modem sikra seg 350 av dei 577 plassane i nasjonalforsamlinga, betyr det ikkje at regjeringa kan rekne med å ha folk på si side. Det kjem av at valdeltakinga var på knapt 44 prosent.

– Ytre venstreleiar Jean-Luc Mélenchon har allereie sagt at det er eit sosialt statskupp viss Macron nyttar høvet til å gjere radikale endringar, seier Malnes til NTB.

Kamp mot arbeidsløysa

Macron lovde under valkampen at han vil gjere det lettare for bedriftene å seie opp folk, og at ein større del av avtaleverket skal kunne vedtakast lokalt i kvar bedrift, ikkje sentralt. Det kan mellom anna gjelde unntak frå 35-timarsveka.

Macron meiner dette trengst for å få bukt med arbeidsløysa, særleg blant unge.

– Det er ein politikk som går ut over arbeidstakarrettane, og det kjem til å skape motstand ettersom det er djup usemje om dette verkar, seier Malnes.

At regjeringa risikerer motstand viss ho går for drastisk til verks, ser òg ut til å vere ei erkjenning blant Macrons eigne folk.

– Vi fekk eit klart fleirtal, men samtidig gav ikkje det franske folket oss ei blankofullmakt, sa regjeringstalsmann Christophe Castaner måndag.

Hard opposisjon frå venstre

Republikanarane, som saman med dei allierte sikra seg 137 plassar i nasjonalforsamlinga, er det største opposisjonspartiet. Men ifølgje Malnes er partiet prega av stor ideologisk spennvidd. Her finst både dei som vil samarbeide med Macron, og dei som er meir på linje med Nasjonal Front.

Den mest markante opposisjonen vil derfor kunne komme frå Mélenchon og partifellane hans i Det ukuelege Frankrike, som fekk 17 plassar.

Malnes trur Mélenchon vil bruke den nye stillinga si for alt ho er verd. Han spår òg at Nasjonal Front vil reise seg igjen, sjølv om det kan ventast ein intern oppvask etter at partiet fekk berre åtte plassar, éin av dei gjekk til Le Pen. Partiet hadde håpt på 15 plassar, som er kravet for å kunne danne ei eiga parlamentarisk gruppe.

Yngre forsamling

Gjennomsnittsalderen i den nye nasjonalforsamlinga er seks år lågare enn i den avtroppande, og 223 av representantane er kvinner, noko som er ny fransk rekord.

I tråd med Macrons valkampløfte er om lag halvparten av kandidatane til partiet nykommarar i politikken, henta frå akademia, næringsliv og lokal aktivisme. Den andre halvparten er ei blanding av sentrumspolitikarar, moderate venstrefolk og moderate høgrefolk frå dei etablerte politiske partia i Frankrike.

Malnes strekar òg under at det kan skjule seg konfliktar under overflata i partiet til Macron, ettersom mange av dei nyvalde representantane manglar både politisk erfaring og klare standpunkt.

– Det betyr at dei kan formast, men det betyr òg at det kan komme overraskingar, seier Raino Malnes.

Mens ein ny generasjon politikarar jubla over sigeren, var valet særleg nedslåande for sosialistane. Det avtroppande regjeringspartiet til ekspresident François Hollande mista over 250 plassar og fekk berre 29 representantar.

(©NPK)