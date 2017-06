May: – Eit mogleg terrorangrep

Like før klokka 6 måndag morgon opplyser politiet at det britiske antiterrorpolitiet leier etterforskinga. I tillegg til mannen som vart erklært død på staden, vart åtte skadde personar sende til sjukehus. Ytterlegare to fekk behandling på staden for lettare skader.

Ein 48 år gammal mann vart arrestert av politiet etter at folk på staden hadde tatt hand om han. Han vart køyrd til sjukehus for sjekk, og vil deretter bli tatt i politivaretekt. Politiet opplyser at mannen skal gjennom ei psykiatrisk evaluering.

Politiet har sett inn ekstra ressursar for å roe lokalsamfunnet, spesielt dei som fastar under ramadan.

May informert

Statsminister Theresa May er informert om hendinga og seier politiet behandlar den som "eit mogleg terrorangrep".

– Eg skal leie eit krisemøte seinare måndag morgon, seier ho, ifølgje Press Association. Mays talsperson seier statsministerens tankar går til "dei som vart skadde i denne forferdelege hendinga".

Labour-leiar Jeremy Corbyn seier på Twitter at han er "fullstendig sjokkert" over det som har skjedd og seier hans tankar går til alle som er ramma.

Styreleiaren i moskeen er krassare i ordvalet om det som skjedde i bydelen Finsbury Park natt til måndag.

– Den som gjorde dette, gjorde det for å skade folk, og dette er terror, seier styreleiar Mohammed Kozbar til The Sun .

Tiltrakk seg ekstremistar

Tidleg på 2000-talet var moskeen i Finsbury Park ein arnestad for islamistar og jihadistar, og vart leidd av den ytterleggåande imamen Abu Hamza al-Masri, som seinare er dømt til livstidsfengsel for terror i USA. I 2003 vart moskeen stengt etter ein politirazzia, men to år seinare opna den igjen med ny leiing, og al-Masris tilhengarar var ikkje lenger velkomne.

Gjenopninga skjedde med støtte frå Muslim Association of Britain, som blant anna har markert seg som motstandarar av Irak-krigen og arbeidd for større muslimsk deltaking i britisk samfunnsliv.