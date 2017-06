No er forhandlingane om brexit i gang 

Dei formelle forhandlingane om vilkåra for Storbritannias utmelding av EU begynte måndag klokka 11.

EUs sjefforhandlar Michel Barnier tok då imot Storbritannias brexitminister David Davis ved EU-kommisjonens hovudkvarter Berlaymont i Brussel.

– Vårt mål er klart. Vi må først handtere den uvissa brexit skaper, spesielt for borgarar, sa Barnier.

– Eg håpar vi i dag kan identifisere nokre prioriterte spørsmål og bli einige om ein tidsplan, sa han.

Lovar konstruktiv tone

I forkant av forhandlingsstart har fleire leiande politikarar i Europa sagt at EUs dør framleis står open dersom britane ombestemmer seg.

Bakteppet er sjokkresultatet i det britiske valet tidlegare i juni, som har skapt betydeleg debatt om Storbritannias strategi i forhandlingane.

Men ifølgje Davis skal ingen vere i tvil om at Storbritannia kjem til å gå ut av EU.

– Sjølv om forhandlingane utvilsamt vil bli utfordrande til tider, vil vi gjere alt vi kan for å få på plass ein avtale som er i alles beste interesse, sa Davis.

– Vi tar fatt på forhandlingane i ein positiv og konstruktiv tone, fast bestemt på å byggje eit sterkt og spesielt partnarskap for framtida mellom oss og våre europeiske allierte og venner, sa han.

Trur på lykkeleg slutt

Storbritannias utanriksminister Boris Johnson ber Europa om å heve blikket no som forhandlingane blir sparka i gang.

– Eg trur heile denne prosessen vil leie fram til ei lykkeleg løysing som lar seg gjennomføre til gagn og ære for alle involverte, seier Johnson.

Han er ikkje i tvil om at det vil bli mykje diskusjon om innhaldet i avtalen, og kanskje spesielt om pengeoppgjeret.

– Men det som er viktigast akkurat no, er å heve blikket og sjå ut over horisonten, seier Johnson.

Faseinndeling

Det er venta at første dag vil handle mest om praktiske spørsmål. EUs forslag er at forhandlingane skal gå i syklusar på fire veker, og at dei skal delast inn i fasar. Sjølve skilsmissa skal vere tema i første fase, mens det framtidige forholdet først vil bli diskutert i fase to.

Storbritannia vil helst diskutere begge delar parallelt, men har no bestemt seg for å godta faseinndelinga, skriv The Times.

Avisa melder også at statsminister Theresa May kjem til å legge fram eit forslag til avtale om rettane for borgarar når ho deltar på EU-toppmøtet i Brussel torsdag og fredag denne veka. Både EU og Storbritannia har utpeikt dette som ein førsteprioritet.

Frykt for krasjlanding

Partane har mindre enn to år på seg til å diskutere. 29. mars 2019 vil Storbritannia automatisk gå ut av EU, uansett om dei er einige om ein avtale eller ikkje. Tidsfristen kan berre flyttast på ved full semje.

Skrekkscenarioet er at forhandlingane skal krasjlande, og at britane skal ryke ut av EU utan at ein avtale er kommen på plass.

Britane står likevel fast på at ingen avtale kan vere betre enn ein dårleg avtale.

– Ingen avtale vil vere eit veldig, veldig dårleg utfall for Storbritannia, seier Storbritannias finansminister Philip Hammond til BBC.

– Men det finst eit verre utfall, og det er ein avtale som bevisst er laga for å straffe oss. Ein slik avtale vil eg ikkje godta, åtvarar han.

(©NPK)