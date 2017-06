Reint fleirtal for Macrons parti i val med dårleg oppmøte

Då 557 av dei 577 plassane i nasjonalforsamlinga var fordelte, hadde partiet til presidenten, Republikken på veg, fått 295 av dei. I tillegg hadde alliansepartnarane Modem sikra seg 41 plassar. Emmanuel Macrons parti får dermed eit beskjedent fleirtal åleine, mens prognosane gir alliansen eitt av dei største fleirtala etter krigen.

Ei valdeltaking på beskjedne 43 prosent er likevel eit skår i gleda for den 39 år gamle franske presidenten. Erkerivalen frå presidentvalet, Nasjonal Front-leiar Marine Le Pen, prøvde å bruke det for alt det er verdt.

– Rekordmange heimesitjarar svekkjer den nyvalde nasjonalforsamlinga i Frankrike, sa ho, etter å ha sikra seg eit sete frå den nordlege byen Hénin-Beaumont. Men Le Pen kan uansett ikkje hindre Macron og hans parti i å få frie hender politisk til å sette i verk sin EU- og næringslivsvennlege politikk.

Nasjonal front ser ut til å få ein stad mellom seks og åtte seter i Palais Bourbon, trass i at dei prosentmessig ligg an til å bli tredje størst.

Sosialistisk nederlag

Den store valsigeren for Republikken på veg betyr også sviande nederlag for dei andre, etablerte partia. Spesielt nedslåande var det for Sosialistpartiet, som ved midnatt berre hadde 28 plassar, ein reduksjon på 90 prosent frå dei 280 representantane partiet hadde i den utgåande nasjonalforsamlinga.

Partiet til tidlegare president François Hollande kunngjorde like etter prognosane at dei hadde tapt valet, og generalsekretær Jean-Cristophe Cambadelis trekte seg.

Venstrepopulisten Jean-Luc Mélenchon lovar derimot å ta opp kampen mot Macron, etter å ha sikra seg eit sete frå Marseille.

Republikansk opposisjon

Sentrum-høgre-partiet Republikanarane blir det nest største partiet med minst 126 seter.

Partileiar François Baroin kunngjorde like etter dei førebelse resultata at han ønskte Macron "lykke til" ettersom han ønskjer å sjå Frankrike lykkast. Samtidig lovde han at også hans parti skal gi Macron kamp i nasjonalforsamlinga.

Brende: – Vil ha noko nytt

Utanriksminister Børge Brende (H) seier resultatet er eintydig og betyr store forandringar i fransk politikk, både i mannskap og partistruktur.

– Vi må sjå valresultatet som eit uttrykk for at franske veljarar ønskjer fornying av det politiske liv, seier utanriksministeren til NTB. Han trekkjer fram Frankrike som ein av Noregs viktigaste samarbeidspartnarar i Europa og seier dei no har fått fornya engasjement til å gå laus på utfordringane landa har til felles.

–Det er vi glade for, for det trengst, enten det er snakk om å møte klimaendringane, sikre vekst og velstand i Europa eller å sikre fred og stabilitet i Europas nærområde.

Ungt og kvinneleg

I tråd med Macrons valkampløfte er om lag halvparten av partikandidatane nykommarar i politikken, henta frå akademia, næringsliv eller lokal aktivisme. Den andre halvparten er ei blanding av sentrumspolitikarar, moderate venstrefolk og moderate høgrefolk frå Frankrikes etablerte politiske parti. Rundt halvparten kandidatane er kvinner.

Dermed ligg det an til at det franske parlamentet vil vere yngre, og ha fleire kvinner og meir etnisk mangfald enn nokosinne.

Macrons suksess er ifølgje analytikarane bygd på det overveldande ønsket veljarane har om å kaste ut dei kjente politikarfjesa, som har fått skulda for mange år med låg vekst, korrupsjon, sosiale spenningar og høg arbeidsløyse.

