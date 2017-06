1.300 barn døyr av skotskadar i USA kvart år

Ein ny statleg studie teiknar eit dystert bilete av skadane samfunnet – og enkeltindivid – blir påført i samband med bruk av skytevåpen. Studien frå det amerikanske folkehelseinstituttet blir omtalt som den mest omfattande om dette temaet og tar for seg tal for åra 2002–2014.

På ein gjennomsnittsdag blir 19 barn og unge drepne eller såra av eit skytevåpen. Gutar, tenåringar og svarte er dei gruppene som peikar seg ut som ekstra utsette.

I tillegg til dei tørre tala var det fleire klare funn som vart publisert i den medisinske journalen Pediatrics måndag.

Dei fleste skadane og dødsfalla var resultatet av ønskte handlingar. Drap og sjølvdrap var dei viktigaste årsakene til dødelege skotskadar, mens overfall var den største årsaka til ikkje-dødelege skadar.

Dødsraten er rundt 2 per 100.000 barn per år, og den er dobbelt så høg for svarte barn. For skadar er raten 8 per 100.000 per år. Talet på drap fall med ein tredel frå 2007 til 2014. I den same perioden auka talet på sjølvdrap med nesten to tredelar. Også sjølvdrapsraten auka i perioden.

Dei fleste utilsikta dødsfalla skjedde i samband med leik med våpen og ved at avtrekkaren vart trykt inn utan at det var meininga. Dei fleste som vart såra av slike vådeskot, handterte ikkje våpenet sjølv. Blant barn under 10 år, utgjorde barn som skaut seg sjølv ved eit uhell, 40 prosent.

I ein artikkel som følgjer undersøkinga, blir det peikt på at det er "både fornuftig og klokt" for legar å snakke om våpensikkerheit med foreldre, særleg dei som oppbevarer våpen heime.

– Det kan hjelpe å minne oss sjølve og foreldre om at vårt bodskap om sikker oppbevaring av våpen i heimar med barn er på linje med det våpenrettsgrupper og sportsskyttargrupper anbefaler, seier dr. Eliot Nelson ved University of Vermonts barnesjukehus.

(©NPK)